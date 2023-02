Brannen i Kragerø er under kontroll

Spredningsfaren er over, selv om det fortsatt ulmer i ruinene, sier innsatsleder Sondre Dahl til NRK søndag morgen.

Vaktleder Jan Rundtom ved Sørøst 110-sentral bekrefter dette overfor Nettavisen.

– Jeg pratet akkurat med han som er innsatsleder for brannvesenet på stedet, og nå har de begynt å rullere på mannskapene, samt startet jobben med å planlegge etterslokking.

Jobber for å finne løsning for evakuerte

Rundtom sier man nå håper det går riktig vei. Overfor NTB legger Rundtom til at etterslokkingen vil pågå i lang tid framover, på grunn av mye varme i byggene som har brent. Brannvesenets og politiets innsatsledere skal orientere kriseledelsen i kommunen klokka 8.

Det brøt ut brann i et gammelt trehus i 20-tiden lørdag. Drøyt 50 personer er evakuert, og brannen spredte seg til tre bygninger. Det hele begynte i Storgata, midt mellom klassiske trehus.

Kragerø kommune skriver klokka 9.20 at de jobber for å finne en løsning for dem som er evakuert. De som har medisiner de er nødt for å få tak i, bes om å ringe 35986200.

Bygg er revet

– Deler av det ene bygget er revet for at brannvesenet skal komme bedre til med slukkingen. Det er nå kontroll på at brannen ikke skal spre seg videre til flere bygg. Røyken i området har også avtatt, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Brannsjef Morten Meen Gallefos i Grenland brann og redning kalte i natt slukkearbeidet krevende.

– Dette er en krevende jobb med hulromsproblematikk. Det er en ganske intensiv brann, og vi har 70–80 mannskaper i sving. Vi kommer til å holde på utover natten. Vi har oversikt, men har ikke helt kontroll, sa brannsjefen til pressefolk på stedet en drøy time etter midnatt.

Han kalte brann i den verneverdige, tette trehusbebyggelsen «noe av det verste som kan skje i Kragerø». Brannmannskaper ble kalt inn fra Bamble, Porsgrunn, Skien og Drangedal, samt fra Agder. Sivilforsvaret, Røde Kors og Norsk Folkehjelp var også på plass.