Hele Kragerø sentrum evakuert etter storbrann

Brannen i Kragerø sentrum har spredt seg til tre bygninger. Ved 5-tiden søndag morgen var situasjonen fortsatt ikke under kontroll.

Ifølge politiet er mer enn 50 personer evakuert og kommunen sier de ikke vil få flytte hjem i natt. Brannsjef Morten Meen Gallefos i Grenland brann og redning kaller slukkearbeidet krevende.

– Det er en ganske intensiv brann og vi har 70–80 mannskaper i sving.

Store Netanyahu-protester

Hundretusener av mennesker gikk i går kveld ut i gatene i en rekke byer i Israel for å protestere mot statsminister Benjamin Netanyahus rettsreformplan.

Etter at demonstrasjonene var avsluttet, opplyste arrangører på starten av natten at rundt 300.000 hadde deltatt. I så fall er det de største demonstrasjonene som er blitt holdt i Israel.

Kvinne siktet etter forgiftningssak

En kvinne i Gloppen i Nordfjord, som politiet fryktet kunne være utsatt for det giftige stoffet ricin, har fått status som siktet, opplyser politiet.

Det er ikke mistanke om at andre personer enn kvinnen er innblandet i saken.

Kvinnen er tatt hånd om av helsepersonell og sendt til sykehus. Politiet fikk melding om saken lørdag klokken 8.35 lørdag morgen. Tilstanden hennes skal være stabil, ifølge politiet. I kvinnens bolig fant politiet rester kastorbønner, som benyttes til å utvinne ricin.

Åtte fortsatt savnet i New Zealand

Antallet savnede etter syklonen Gabrielles herjinger i New Zealand har falt til åtte, opplyser myndighetene. Gabrielle traff østkysten av Nordøya 12. februar og beveget seg deretter sørover langs kysten. Syklonen etterlot seg minst elleve døde. Tusener måtte forlate hjemmene sine.

Romkapsel har ankommet IS

En ubemannet russisk Sojuz-kapsel koblet seg i natt til Den internasjonale romstasjonen (ISS) etter en to dager lang ferd fra Bajkonur-basen i Kasakhstan. Senere i år skal den frakte to russere og en amerikaner tilbake til jorden. Kapselen ble sendt opp som erstatning for en kapsel som er der fra før og som fikk kjølevæske-lekkasje. Den skadde kapselen skal sendes tilbake til jorden ubemannet.