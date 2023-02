Ikke kontroll på storbrann i Kragerø sentrum

Drøyt 50 personer er evakuert og ingen av dem kunne sove i sin egen seng natt til søndag.

Operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt sier slokkearbeidet pågår for fullt, ti timer etter at brannen først ble meldt klokken 20.07 lørdag kveld.

– Mannskapene har ikke kontroll på brannen, bortsett fra i ett av de tre byggene, forteller hun til NTB søndag morgen.

Hun forteller at ett av byggene blir revet med gravemaskin for at brannmannskapene skal komme bedre til.

Vanskelig arbeid

Brannsjef Morten Meen Gallefos i Grenland brann og redning kalte slukkearbeidet krevende.

– Dette er en krevende jobb med hulromsproblematikk. Det er en ganske intensiv brann og vi har 70–80 mannskaper i sving. Vi kommer til å holde på utover natten. Vi har oversikt, men har ikke helt kontroll, sa brannsjefen pressefolk på stedet klokken en drøy time etter midnatt.

Fem timer senere var situasjonen den samme.

Han vet ikke når de kan si at de har kontroll på situasjonen.

– Vi kommer til å jobbe med dette i mange timer fremover. Dette kommer til å vare i hele natt, i tillegg kommer etterslokkingen utover søndagen, sa han tidligere på kvelden.

– En brann i et område med verneverdig, tett trehusbebyggelse, er noe av det verste som kan skje i Kragerø, sier brannsjefen.

Han forteller at brannmannskaper fra Bamble, Porsgrunn, Skien og Drangedal er tilkalt. I tillegg er brannmannskaper fra Agder også satt inn.

Sivilforsvaret, Røde Kors og Norsk Folkehjelp, er også på plass i Kragerø.

Sentrumskjernen tømt for folk

Sent lørdag kveld besluttet kommunen å stenge og evakuere hele sentrumskjernen som følge av brannen.

– Det er ikke meldt om folk i noen av bygningene. Flammene har slått igjennom taket og brannmannskapene arbeider med å sikre bygningene rundt, sa ordfører Grunde Wegar Knutsen (Sp) i Kragerø til NTB lørdag kveld.

Han forteller at sentrumskjernen i en radius på omkring 500 meter er evakuert.

Brannen utgjør en betydelig fare for den gamle og verneverdige trehusbebyggelsen i sentrum.

Klump i magen

– Det er med en vond klump i magen jeg står her, sier ordføreren til pressen like før klokken 1 natt til søndag.

– Hele sentrum er en vernesone, men de bygningene som brenner nå er ikke rødmerkede, så vidt jeg vet.

Politiet fikk den første meldingen om brannen klokken 20.07 lørdag kveld.

Like før klokken 23 fortalte vitner at flammene fortsatt står opp fra taket på trebygningen der brannen startet. Ved 1-tiden var flammene ikke synlige, men det brant fortsatt i mange hulrom i bygningene.

Kommunen har satt krisestab, og Knutsen forteller at kommunen har etablert et mottak for evakuerte på Kragerø Sportell.

Trehus

Bygningen der brannen startet ligger i Storgata, midt mellom de klassiske trehusene Sørlandet er kjent for.

Kragerø har store kulturminneverdier, sier en bekymret riksantikvar Hanna Geiran.

– Dette er veldig bekymringsfullt. Kragerø har et av landets 200 tette trehusmiljø og bebyggelsen representerer vår felles historie. Det er også et fint og høyt elsket område å være i. Det er en by som har en rik historie og den er knyttet til kunstnere, sjøfart og seilskutetiden, sier Geiran til VG.