LOs største forbund krever økt skatt – Vedum holder igjen

Fagforbundet vil øke skattene for å finansiere mer velferd, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder igjen.

Regjeringspartiene og SV har fra i fjor til i år økt det generelle skattenivået i Norge med over 46 milliarder kroner. Finansministeren sier til Aftenposten at målet er unngå å øke skattenivået ytterligere.

– Målet er jo å klare å videreføre det skattenivået vi har nå, sier Vedum.

Kunstnere dømt for tyverier av designmøbler

Fire menn fra et kunst- og taggemiljø er i Oslo tingrett dømt for en rekke tyverier av kostbare møbler. En kunstner i 30-årene ble dømt til ett år og ti måneder i fengsel, hvorav seks måneder er betinget.

To andre tiltalte fikk ett år og tre måneder og ett år og en måned, hvorav fem måneder betinget. Fjerdemann, en mann i 20-årene, fikk 210 timer samfunnsstraff, rapporterer Dagens Næringsliv.

Tidligere er seks andre menn i samme sakskompleks og fra samme miljø dømt i saken, blant dem en rapper.

Biden sier nei til kampfly til Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har flere ganger bedt vestlige allierte om å få tilsendt kampfly. Men i et intervju med ABC News i natt norsk tid sier USAs president Joe Biden at Zelenskyj ikke har behov for jagerfly.

– Han trenger ikke F-16-fly nå. Jeg utelukker dette inntil videre, sier Biden.

– Vi sender til ham det våre erfarne militærtopper mener han trenger nå. Han trenger stridsvogner, han trenger artilleri, han trenger luftforsvarssystemer, sier Biden.

Enda flere funnet døde i Brasil

Dødstallet i den flom- og jordskredrammede delstaten São Paulo i Brasil har steget til 57, viser nye tall fra myndighetene. 56 av dem er funnet i São Sebastião, som ligger ved kysten.

Det var forrige helg at kraftig regnvær utløste flom og jordskred i kystområdene i landets rikeste delstat. Rundt 30 personer er fremdeles savnet. Dødstallet kan derfor stige ytterligere.

13 savnet etter syklon i New Zealand

Antall savnede etter syklonen Gabrielle, som herjet New Zealand for snart to uker siden, har falt til 13, opplyser myndighetene.

– Å komme i kontakt med de gjenværende 13 er fortsatt en prioritet for politiet og vi arbeider så fort vi kan, står det i en uttalelse fra New Zealand-politiet i morgentimene i dag.

Seiersrekken brutt for Minnesota Wild

Etter fire seire på rad var det slutt for Minnesota Wild. Laget til Mats Zuccarello tapte 2-1 på hjemmebane mot Toronto Maple Leafs i nattens NHL-oppgjør.

Mats Zuccarellos lagkamerat Brandon Duhaime sto for det første målet etter 12 minutter i første periode. Fire minutter senere utlignet Maple Leafs David Kampf.

Andre og tredje periode ble målløse og kampen ble avgjort ett minutt på overtid av William Nylander. Zuccarello fikk drøyt 17 minutter på isen.