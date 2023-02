Politifolk skal kurses i avhør av mistenkte barn

Politiet har fått mye kritikk for måten tre unge gutter ble avhørt i den såkalte Silje-saken. De fikk skylden for dødsfallet til en fem år gammel jente i Trondheim i 1994. Nå håper Politihøgskolen å bidra til å avverge lignende saker i framtiden, melder NRK.

– Vi har i mange år jobbet med metodikk og kompetanse rundt avhør av barn, men først og fremst med fokus på barn som vitner og fornærmede. Men barn som er mistenkt for å ha begått kriminelle handlinger er like sårbare under avhør, og derfor må vi trene på og utvikle kompetanse rundt også disse avhørene.

Det sier Dag Sveaas, som er seksjonsleder for etterforskningsenheten ved Politihøgskolen, og påtroppende avdelingsleder for skolens videreutdanninger.

– Vi håper dette kan bidra til å bedre rettssikkerheten og ivareta menneskerettighetene til barna. Det er målet ved å lage en slik utdanning, sier han.

I forrige uke konkluderte statsadvokaten i Trøndelag med at guttene i Silje-saken, som var 4, 5 og 6 år gamle i 1994, skal anses som uskyldige.