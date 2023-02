Varaldsøy-drapet: Mann dømt til 15 og et halvt års fengsel

Mannen ble i juni i fjor dømt til 15 og et halvt års fengsel for drapet på Renate Strand Normann (42). Tiltalen gjaldt også mishandling av en tidligere samboer. Da dommen ble kjent, uttalte forsvareren at de hadde håpet på en betydelig kortere straff. Saken ble anket over skyldspørsmålet.

Anken vant imidlertid ikke fram, og lagmannsretten fastsatte straffen til det samme nivået som tingretten.

Mannen er i tillegg dømt til å betale over 1 million kroner i erstatning til de etterlatte.

Mannen erkjente ikke straffskyld.

Normann ble funnet med store hodeskader om kvelden 22. april 2021. Hun ble senere forsøkt gjenopplivet, men uten hell. den drapsdømte og Normann var samboere.