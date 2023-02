I tiltalen fra Statsadvokatene i Oslo heter det at han onsdag deltok i et slagsmål utenfor et utested i Oslo.

Videre skal han ha strittet imot pågripelse, samt sparket etter politifolk da han ble brakt inn til arresten.

– Misforståelse

Det er satt av én dag til rettssaken i Oslo tingrett den 25. april. Det har foreløpig ikke lyktes NTB å få en kommentar fra hans forsvarer Brynjulf Risnes.

– Han mener det hele er en misforståelse, sier mannens advokat Brynjulf Risnes til NTB.

Medvedev har tidligere forklart norsk politi at han har hoppet av fra den beryktede leiesoldatselskapet Wagner-gruppen. Han flyktet til Norge 13. januar. Han satt en tid internert på utlendingsinternatet på Trandum, men ble løslatt 25. januar.

– For dem er jeg en djevel

I januar sa Medvedev til NRK at en utlevering tilbake til Russland vil bety døden for ham. Samtidig sier han at han forstår at ukrainere i Norge reagerer på at han søker asyl her.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å forstå. For dem er jeg en djevel. Jeg ber dere bare om å legge vekt på at jeg erkjente det, riktignok sent, men jeg erkjente det. Jeg har stått opp mot det. Jeg ber dere om ikke å fordømme meg, og uansett ber jeg om unnskyldning, sier han.