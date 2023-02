Årsdagen for krigen i Ukraina

24. februar er det ett år siden Russland invaderte Ukraina. Dagen markeres både i Ukraina og med arrangementer og demonstrasjoner i en rekke andre europeiske land – også i Norge.

Blant annet deltar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på flere arrangementer i Bergen. Stortinget holder egen markering.

Bane Nor holder pressebrifing om Follobanen

Bane Nor, Vy og Jernbanedirektoratet har et møte fredag om planene for å gjenåpne Follobanen. På pressebrifingen vil de gi status og oppdatering om arbeidet med banen.

Her kan det komme informasjon om Follobanen kan gjenåpnes 5. mars.

Sverige skal sende luftvern og stridsvogner til Ukraina

En ny svensk støttepakke til Ukraina skal kunngjøres fredag, opplyser Ulf Kristerssons regjering.

Luftvern og stridsvogner skal være noe av det som sendes, ifølge nyhetsbyrået TTs opplysninger. Dette blir den ellevte pakken med militær bistand fra Sverige til Ukraina.

Rettsmøte for Alec Baldwin

Det er satt opp rettsmøte for skuespilleren Alec Baldwin, som er tiltalt for uaktsomt drap på en filmfotograf. Baldwin deltar ikke fysisk, men via video. Dette er det første rettsmøtet i saken.

Ski-VM i Planica

Ny dag nye medaljemuligheter for norske utøvere i Planica i Slovenia. I dag er det blant annet herrene skal i ilden når det er duket for 30 km skiathlon

Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger er de norske herrene som er tatt ut til å gå.