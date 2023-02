Kina: Alle lands suverenitet må respekteres

Kinas vil bidra til å hindre Ukraina-krisen fra å komme ut av kontroll. Det fremgår av en erklæring på tolv punkter fra utenriksdepartementet i Beijing i dag i anledning ettårsdagen for Ukraina-krigen. Kinesisk UD slår fast at dialog og forhandling er eneste hensiktsmessige virkemiddel for å løse krisen.

Kinesisk UD slår også fast at alle lands suverenitet må respekteres, og oppfordrer til omfattende våpenhvile.

Asfalterte veier kan bli erstattet av grusveier i Trondheim

Opp mot 170 kilometer av veiene i Trondheim kan bli gjort om fra asfalt til grusveier. Årsaken er pengemangel.

Bystyret Trondheim er bekymret for at etterslepet på vedlikehold på veiene stadig øker. For å løse dette foreslås det å gjøre om flere av asfaltveiene i Trondheim til grusveier, skriver Adresseavisen.

Lysbakken vil gjøre kampen mot det autoritære høyre til ny hovedsak

– En seier for Putin er en seier for sterk mann-politikk og det nye ytre høyre, sier SV-leder Audun Lysbakken. SV-lederen peker ut kampen mot det autoritære høyre som venstresidens nye hovedsak i et intervju i Klassekampen på ettårsdagen for Russlands angrep på nabolandet Ukraina.

Lysbakken sier han mener Putins angrepskrig i Ukraina er et eksempel på voldspotensialet i det nye ytre høyre. Det gjør at SV må være villige til å inngå i «pussige allianser» med krefter vi ikke vanligvis er enige med, sier han.

Guantanamo-fanger løslatt

To pakistanske brødre er utlevert til Pakistan fra USAs Guantánamo-base på Cuba etter over 20 år, opplyser Pentagon. De ble pågrepet i Karachi i september 2002, mistenkt for koblinger til al-Qaida. To år senere ble de sendt til Guantanamo. Det ble aldri tatt ut tiltaler mot dem.

Etter løslatelsen av de to brødrene er det nå 32 innsatte igjen på Guantánamo-basen. 18 av disse er godkjent for utlevering, ifølge USAs forsvarsdepartement.

Dødstallet stiger etter gruveulykke

47 personer er fortsatt savet etter at en kullgruve kollapset i det nordlige Kina. Samtidig har dødstallet steget til seks, opplyser kinesiske medier i dag. Ytterligere seks er hentet ut i god behold.

Ulykken skjedde onsdag da en 180 meter høy bakke kollapset i dagbruddet i provinsen Indre Mongolia. Et nytt ras i den åpne gruven gjorde at redningsarbeidet ble forsinket senere samme dag.

Zuccarellos Wild tar sin fjerde seier på rad

Minnesota Wild og Mats Zuccarello har med 2-0 over Columbus Blue Jackets tatt sin fjerde seier på rad. Mats Zuccarellos lagkamerater Kirill Kaprizov og Brandon Duhaime sto for de to målene på bortebane. Begge målene kom i første periode.

Wilds målvakt Marc-Andre Fleury holdt buret rent og reddet 30 skudd mot mål i kampen. Zuccarello fikk 18.17 minutter på isen.