Vy sluker Flytoget i ny togplan

– Det er i overkant arrogant av Vy å rett og slett legge ned Flytoget, ta over våre ruter og selv ta initiativ til å fjerne en av de største suksessene på norsk jernbane, skriver kommunikasjonssjef Ida Fottland i Flytoget i en epost til Aftenposten.

I Vys planer for togtrafikken på Østlandet legges det opp til en rekke nye ruter og avganger. Men på linjer som nå leies av Flytoget har Vy satt inn egne regionekspresstog i sine planer. Det til tross for at Flytoget har kontrakt linjene fram til 2028.

Marius Holm, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy, sier det er Jernbanedirektoratet som legger opp til at Flytoget skal opphøre, basert på hvordan de har tenkt å tildele togtrafikken på Østlandet.

Han sikter til at direktoratet har sagt at de ønsker bedre utnyttelse av infrastrukturen mellom Lysaker og Oslo S, med et tilbud som er åpent for alle.

– Det er dette premisset vi forholder oss til i vårt tilbud, skriver han i en epost til Aftenposten.