PR-ansatte fikk gratis massasje etter kaoset på Follobanen

Problemene på Follobanen har ført til hektiske dager for kommunikasjonsavdelingen i Bane Nor. Nå får alle ansatte i avdelingen tilbud om ukentlig massasje betalt av bedriften. Massasjen tilbys for å hindre belastningsskader og mulig sykefravær, skriver Aftenposten.

De som jobber med kommunikasjon fikk melding om dette tilbudet 10 februar, får Aftenposten opplyst. Tiltaket er bestilt av ledelsen i avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Avdelingens direktør Torild Lid Uribarri bekrefter tiltaket.

– For å forhindre belastningsskader og mulig sykefravær er det tilbudt mulighet for massasje av stive skuldre, vonde nakker, armer og rygger, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Aftenposten har spurt Bane Nor om andre fagfolk i Bane Nor har fått tilbud om massasje.

– Så vidt vi vet er det bare kommunikasjon- og samfunnskontaktavdelingen som har fått tilbud om rygg- og nakkemassasje, sier pressesjef Anne Sofie Kirkhusmo i Bane Nor.

Follobanen stengte i desember etter bare en ukes drift, men fredag kan det bli klart når banestrekningen til 39 milliarder kroner kan åpnes igjen.