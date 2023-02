Fredag blir det klart om Follobanen kan gjenåpnes

Follobanen kan endelig bli gjenåpnet for ordinær trafikk 5. mars. Datoen ble nevnt i et notat fra et møte mellom Jernbanedirektoratet, Vy og Bane Nor i forrige uke som Aftenposten har fått innsyn i.

Bane Nor har ikke bekreftet at dette er datoen det jobbes mot, men uttalte til Teknisk Ukeblad denne uka at «vi jobber med noen arbeidsdatoer i samarbeid med Vy».

Nå innkaller Bane Nor til pressekonferanse fredag formiddag i sakens anledning.

– Som informert om denne uka, er det et møte mellom Bane Nor, Vy og Jernbanedirektoratet fredag 24. februar om planene for å gjenåpne Follobanen. På pressebrifingen gir vi status og oppdatering for arbeidet med banen, skriver Bane Nor i innkallelsen.

Det har pågått testkjøring siden 5. februar. Togstrekningen stengte 19. desember i fjor etter kun en uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk. Tirsdag kjørte Vy 39 testturer med tog mellom klokka 9 og 15. Det er blitt kjørt testturer med tog siden søndag 5. februar, med unntak av noen opphold underveis i «for å analysere enkeltforhold nærmere», ifølge Bane Nor.