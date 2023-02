Ifølge Berlingske står den antirasistiske filmorganisasjonen Artef (Anti-Racism Taskforce for European Film) bak klagen. Klagen, som filmfestivalen mottok søndag, gikk ut på at barnefilmen «Helt super» inneholdt «stereotype fremstillinger av fargede mennesker», ifølge den danske avisen.

– Jeg stiller meg helt uforstående til reaksjonen og har ikke fått innsikt i hva den er begrunnet i, skriver regissør Rasmus A. Sivertsen i en kommentar til NTB.

Han trekker fram at filmen er sett av 110.000 på kino i Norge, vant publikumsprisen under juniorutgaven av Tromsø internasjonale filmfestival i høst og har blitt solgt til mer enn 150 land, inkludert USA. Det har skjedd uten at det har kommet noen reaksjoner.

– Filmen handler om at alle er gode nok som de er, alle er en superhelt innerst inne. Vi reiste til Berlin for å feire filmen og bygge internasjonale relasjoner. Det at festivalen velger å stoppe visninger er dypt rystende. Når en film er invitert til en festival, er det en selvfølge at den skal bli vist til lovet tid, fortsetter regissøren.

Han opplyser at de resterende visningene går som planlagt.

– Men vi fikk aldri vår internasjonale premiere. Siste visning og prisutdeling er i helgen, forteller regissør Sivertsen.