Aktor ber om ett år og tre måneders fengsel for «Werner Jensen»

– Påtalemyndigheten mener tiltalte bevisst har valgt å ikke informere kundene, nettopp for å bedra dem. Når man tilbakeholder sannheten, og i tillegg har til hensikt å skape en uberettiget vinning, da er det bedrageri, sa Andreas Meeg-Bentzen i sin prosedyre torsdag, skriver NRK.

John Jensen Hedemark (57) hadde 91 bilder av «Werner Jensen», «Erik Kron» og «Knut Olesen» for salg fra galleriet på Frogner i Oslo. Han skal ha oppgitt at de tre alle var velrenommerte kunstnere, uten å opplyse at navnene var pseudonymer som han selv sto bak.

En av de fornærmede i saken kjøpte et maleri til 70.000 kroner.

Hedemark har ikke erkjent straffskyld i saken.

– Jeg mener jeg har mitt på det tørre. Jeg har bygget opp et kunstalias som har vært et kunstprosjekt gjennom 25 år. Det kan jeg stå inne for – både kunsthistorisk, det jeg har malt og det jeg har levert, sa han i forkant av rettssaken, som går i Oslo tingrett.