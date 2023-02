– Norge fordømmer på det sterkeste Nord-Koreas oppskyting av et interkontinentalt ballistisk missil og to ballistiske kortdistansemissiler. Nord-Koreas oppskytinger bryter med flere sikkerhetsrådsresolusjoner og truer regional og internasjonal sikkerhet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en uttalelse.

18. februar avfyrte Nord-Korea et ballistisk langdistansemissil, og to dager senere fyrte de av ytterligere to kortdistansemissiler. Det er frykt for at landet kan gjennomføre en atomtest i år, ifølge sørkoreansk etterretning.