Norge markerer ett år siden invasjonen av Ukraina: – Oppfordrer alle til å delta

– Jeg er glad for at det norske folk viser solidaritet med ukrainerne på årsdagen for invasjonen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Fredag er det 365 dager siden Russland invaderte Ukraina. Dette skal markeres med arrangementer over hele Norge, fra nord til sør.

– Det ukrainske folk har gjennomlevd et år med voldsbruk og krigsforbrytelser, ødeleggelser og drap. Millioner er sendt på flukt. Så mange er drept. 24. februar minnes vi de titusener av døde, og vi hyller ukrainernes motstandskraft med fakkeltog, konserter og andre markeringer over hele landet, sier Støre.

– Jeg vil oppfordre alle som kan, til å delta.

Fakkeltog, flagg og farger

Hovedmarkeringene finner sted i Oslo, hvor Norsk-Ukrainsk Venneforening, Den ukrainske forening i Norge og Ukrainas ambassade er arrangør.

Fredag morgen heiser Stortinget det ukrainske flagget. Klokken 17 blir det en markering utenfor Stortinget med appeller og musikalske innslag. Deretter blir det fakkeltog, som går via den ukrainske ambassade før det ender opp ved Nobels Fredssenter.

Den norske kirke arrangerer fredagsbønn for Ukraina klokken 15 i Trefoldighetskirken i Oslo. Det vil bli servert suppe før de oppmøtte slutter seg til fakkeltoget.

En rekke offentlige bygg vil bli lyst opp i gule og blå farger, deriblant Oslo rådhus, Holmenkollen, Operaen og Nobels Fredssenter. Det vil være lignende belysning i en rekke byer over hele landet.

Fra nord til sør

De ukrainske organisasjonene anslår at det vil holdes over 100 arrangementer fra Lyngdal i sør til Kirkenes i nord.

I Bergen blir det ett minutts stillhet klokken 12 og deretter fremførelse av den ukrainske nasjonalsangen utenfor Bergen Rådhus.

Statsministeren vil være til stede før han deltar på en Ukraina-konferanse på Universitetet i Bergen. Der deltar også Ihor Zhovkva, nestleder ved Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs kontor, via videolink.

På kvelden holdes det en konsert i Bergen domkirke, der det blir fremført verker av den ukrainske komponisten Valentin Silvestrov. Også i Kristiansand holdes det en konsert i konserthuset Kilden.

Russisk deltakelse

Den norsk-russiske foreningen SmåRådina og lokale nettverk organiserer markeringer i en rekke byer for russere i Norge som vil vise sin solidaritet til Ukraina.

– Ett år av ødeleggelser, tortur og drap på fredelige mennesker, okkupasjon og bortføring av flere tusen ukrainske barn. Samtidig er det 365 dager fullt av sivilt mot og heroisk motstand i Ukraina! For mange som kommer fra Russland, betyr datoen 365 dager av sorg, sinne, skam og fortvilelse overfor eget fedreland, skriver SmåRådina i en pressemelding.

I Oslo markerer de foran den russiske ambassaden før de slutter seg til den store markeringen foran Stortinget. Også i Bergen, Trondheim, Tromsø og Kirkenes arrangerer de lignende arrangementer.

Bred støtte

Den vestlige verden har stått samlet ved Ukrainas side i året som har gått. Russland er fryst ut med utallige sanksjoner.

Det siste året har Ukraina mottatt hele 375 milliarder kroner i støtte utenifra, nær 60 prosent i form av konvensjonelle lån, ifølge Reuters. USA står øverst på bidragslisten, med 134 milliarder kroner. EU har bidratt med drøyt 113 milliarder kroner.

Norge kunngjorde nylig en støttepakke på 75 milliarder kroner fordelt over fem år.

Den norske militærstøtten til Ukraina har hittil en prislapp på rundt 4,4 milliarder kroner, mens den sivile støtten ifølge regjeringen har vært på rundt 6,3 milliarder kroner.