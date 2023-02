Flere norske forfattere vil beskytte bøkene sine mot sensur

– Jeg har allerede sendt brev til forlaget mitt og fått dem til å bekrefte at mine verk ikke skal kunne sensureres, sier Tore Renberg til Klassekampen.

Ingvar Ambjørnsen sa tidligere denne uken til VG at han nå skal kontraktfeste at verken forlag eller arvinger kan endre språket i bøkene hans etter hans død.

Også Tom Egeland har valgt å kontakte sitt forlag, Bonnier. VG skriver at han har sendt denne eposten til forlaget:

Pakk

«Det føles aldeles hypotetisk, men for ordens skyld (i kjølvannet av Roald Dahl-sensuren): Jeg forventer at mine bøker i fremtiden ikke redigeres eller endres av sensibilitetslesere.»

Administrerende direktør Alexander Even Henriksen i Bonnier garanterer i et svar til Egeland at det ikke vil skje.

«Jeg kan garantere at dine bøker i fremtiden ikke vil redigeres eller endres av sensitivitetsredaktører eller annet pakk.»

Dverg

Matias Faldbakken kaller Ambjørnsens trekk «en kjempeidé» og sier han skal gjøre det samme. I hans siste bok finnes ord som «krøpling» og «dverg».

– Man kan jo forestille seg de tre første bøkene mine etter en sånn Dahl-vask, skriver han i en tekstmelding til Klassekampen.

Maria Kjos Fonn mener også bøkene hennes bør stå som de er.

– Om jeg har skrevet noe som ikke står seg om 50 år, er det sånn litteraturen alltid har fungert. Jeg er en del yngre enn Ambjørnsen, så det hadde vært litt stormannsgalskap å dra inn arvinger nå, men jeg synes det er fornuftig det han gjør, sier Fonn.