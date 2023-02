Oljefondet setter polsk energiselskap under observasjon

Bakgrunnen er uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige menneskerettighetsbrudd, skriver oljefondet. Beslutningen er basert på et råd fra Etikkrådet i fjor høst.

Etikkrådet opplyser at bakgrunnen for tilrådingen er Orlens oppkjøp av avisutgiveren Polska Press og følgene det kan få for pressefriheten og dermed ytringsfriheten i Polen.

Orlen er et energiselskap som er kontrollert av den polske staten. Oppkjøpet av Polska Press gir Orlen kontroll over de fleste regionale avisene i landet i tillegg til et stort antall lokale mediehus og nettbaserte portaler. Siden oppkjøpet er en rekke redaktører byttet ut, og det har kommet påstander om at Orlen har grepet inn i redaksjonelle vurderinger.

Ifølge Etikkrådet har en rekke sentrale aktører pekt på at statens eierskap i Orlen gjør at Polska Press vil kunne utsettes for politisk påvirkning.

– I hvilken grad risikoen vil materialisere seg, er likevel usikkert. Derfor anbefaler Etikkrådet å sette selskapet til observasjon, skriver rådet.