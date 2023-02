Nytt forslag fra OUS kan føre til at flere sykepleiere trekker oppsigelsene

Tidligere i februar ble det kjent at 14 av 27 ansatte ved hjerteavdelingen ved OUS sier opp i protest. Onsdag skriver NRK at det er lagt fram et nytt forslag til løsning på konfliktene ved avdelingen.

– Flere sa at de kunne være villige til å trekke oppsigelsene sine. Akkurat antall er vanskelig å si, men det ser ut til at vi kan bli en god gjeng som blir igjen dersom dette nå kan snu, sier intensivsykepleier og tillitsvalgt Stine Molvær Nesseth til kanalen.

Bakgrunnen for masseoppsigelsene er uenigheter med ledelsen knyttet til økonomiske nedskjæringer ved sykehuset. OUS har tidligere varslet planlagte kutt tilsvarende rundt 500 årsverk. Kuttene blir tema når sykehuset skal ha styremøte torsdag.

Det er ikke kjent hva forslaget inneholder. Ifølge NRK skal det behandles i et møte mandag formiddag.