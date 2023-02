Ordfører i Nordreisa sender bekymringsmelding etter kvinneprest-beklagelse

– Hvis det stemmer at skolen mener de kan gjøre som de vil, så oppfatter jeg at det er i strid med loven om at privatskoler skal være åpne for alle. Hvis alle barn som begynner der, må godkjenne verdigrunnlaget og tilsynelatende ikke godtar kvinnelige prester, er det problematisk i 2023, sier ordfører Hilde Nyvoll til Nettavisen.

Skolen beklaget skriftlig overfor alle foresatte at en kvinnelig prest hadde holdt julegudstjeneste for elevene.

– Jeg beklager på det sterkeste til alle. Jeg skjerper inn rutinene, skrev rektor Vilde W. Steinsvik ved den kristne friskolen Straumfjordnes i Nordreisa i en tekstmelding til de foresatte ved skolen.

I bekymringsmeldingen, som avisen har fått tilgang til, skriver ordføreren blant annet at hun «ikke kan være bekjent med at kommunens barn på Straumfjordnes skole får videreført holdninger fra en annen tidsalder.»

Straumfjordnes er en strengt kristen friskole med 80 elever.