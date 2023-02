– Vi er vitne til et pågående menneskerettighetsbrudd i Norge. Det er totalt uakseptabelt, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NTB.

I kjennelsen fra 11. oktober 2021 konkluderer Høyesterett enstemmig med at vindparkene på Storheia og Roan på Fosen er satt opp i strid med urfolksrettighetene.

– Nå må regjeringen legge fram en plan for riving av vindkraftverkene sånn at reindrifta kan få tilbake sitt viktigste vinterbeite på Fosen, krever Haltbrekken.

Nytt vedtak

Høyesterett har imidlertid tidligere uttalt at kjennelsen ikke automatisk medfører at vindmøllene må demonteres, noe også reindriftssamer og Sametinget har krevd.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til NTB at de først og fremst vil ha et nytt forvaltningsvedtak på plass slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side. – Det som kreves av oss nå, er å svare ut det Høyesterett egentlig ikke svarte på, nemlig hvordan en kan fatte et nytt forvaltningsvedtak der man har avbøtende tiltak for reindriftsnæringen og klarer å bevare urfolks rettigheter over tid. Vi må få på plass dette utredningsprogrammet, slår han fast.

– Det har allerede gått 500 dager?

– Jeg tok kontakt med vindkrafteierne, reindrifta, Sametinget og de involverte umiddelbart etter Høyesteretts kjennelse – nettopp for å få på plass rammene for hvordan vi skal gå fram.

Vil ha flere avklaringer

– Noe av det vi trenger å avklare videre, er hvordan vi kan innføre avbøtende tiltak slik at vi kan opprettholde reindrift i området. Vi trenger å få den kunnskapen på bordet, sier Aasland, som skal møte sametingspresidenten 2. mars for å diskutere saken.

– Da håper jeg vi kan komme et stykke videre, sier Aasland.

Sametinget har tidligere krevd at driften av vindkraftverkene stanses mens saken utredes – uten å bli hørt.