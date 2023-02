KS ber regjeringen stanse delingen av Kristiansand

Det skjer i en anmodning som er signert både av KS' styreleder Gunn Marit Helgesen og av samtlige ordførere i organisasjonens storbynettverk. De beskriver det som et «alvorlig tillitsbrudd» dersom regjeringen går fram med delingen.

Organisasjonen viser til at Kristiansand bystyre har fattet vedtak mot en slik deling.

– De økonomiske og menneskelige kostnadene vil være store ved en delingsprosess, og det er svært vanskelig å argumentere for at en deling av Kristiansand kommune er fremtidsrettet. Det er vanskelig å finne passende ord for byrden regjeringen legger på Kristiansands innbyggere, ansatte, pasienter, skoleelever og andre, skriver KS i en pressemelding.

«Nå er det nok,» legger de til.

Fra 2020 har Kristiansand kommune bestått av gamle Kristiansand, Søgne og Songdalen. Dette har vært upopulært i de to sistnevnte kommunene, og derfor har det oppstått diskusjon om deling. Regjeringen med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i spissen har blant annet lansert en plan om folkeavstemning i Søgne og Songdalen.