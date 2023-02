Politisk redaktør Geir Ramnefjell i Dagbladet slutter

– Dagbladet har vært en arbeidsplass som har gitt store utviklingsmuligheter, og jeg er svært takknemlig for det. For min egen del føles det nå likevel mest riktig å ta steget over i noe annet, skriver Ramnefjell i en internmelding til avisen, ifølge Medier24.

Det er ikke kjent hva Ramnefjell går til.

Fra 2012 til 2016 var han Dagbladets kulturredaktør, og fra 2016 fram til i dag har han vært politikkredaktør.

I 2020 ble det kjent at Ramnefjell, sammen med kulturredaktør Sigrid Hvidsten, ble flyttet ut av toppledergruppen etter en «justering av ledergruppen».