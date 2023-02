Uten å legge fram bevis har Russland påstått at USA og andre vestlige land sto bak eksplosjonene som rammet gassrørledningene i fjor.

Anklagene ble gjentatt av den russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia i FNs sikkerhetsråd tirsdag lokal tid. Ifølge VG gjentok Russland påstander fra den omstridte amerikanske journalisten Seymour Hersh om at USA med hjelp fra Norge sto bak sabotasjen.

Påstandene er flere ganger blitt tilbakevist av myndighetene både i USA og Norge, og Utenriksdepartementet skriver i en epost til VG at de russiske uttalelsene i Sikkerhetsrådet er falske. I fjor uttalte blant andre myndighetene i Ukraina at det trolig var Russland som sto bak sabotasjen.

Danmark, Sverige og Tyskland etterforsker eksplosjonene ved gassrørledningene. I et felles brev til Sikkerhetsrådet opplyser landene at etterforskningen ennå ikke har gitt svar, men at den fortsetter.

Russland kritiserer de europeiske landenes etterforskning og har fremmet krav om en uavhengig internasjonal gransking av hendelsen. Et forslag om en slik gransking ventes å bli lagt fram for avstemning i Sikkerhetsrådet i løpet av de neste dagene.

Kina støtter kravet om gransking, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Kilder i Sikkerhetsrådet sier til nyhetsbyrået AP at andre land er kritiske til det russiske forslaget.