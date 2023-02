Ekstraordinært russisk møte

Det russiske føderasjonsrådet, det øverste kammeret i landets nasjonalforsamling, holder et ekstraordinært møte i dag, melder et statlig nyhetsbyrå.

Komitéleder Vjatsjeslav Timtsjenko opplyser til Ria Novosti at temaet for møtet er innføring av lover om integrering av fire regioner i Russland. To dager etter møtet er det ett år siden Russlands invasjon av Ukraina.

Støre møter Kristersson og Niinistö

Jonas Gahr Støre (Ap) møter Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Sauli Niinistö i Harpsund, den svenske statsministerens offisielle landsted. De skal snakke om sikkerhetspolitikk, støtte til Ukraina og samarbeid mellom Sverige, Finland og Norge.

USAs høyesterett vurderer Twitter-anke

USAs høyesterett behandler Twitters forsøk på å unnslippe et søksmål der selskapet sammen med Google og Facebook anklages for å ha brutt terrorlovene gjennom mangelfull kontroll av IS-tilknyttet innhold.

Stoltenberg til Polen

Nato-sjef Jens Stoltenberg reiser til Polen for å delta på et møte i den såkalte B9-gruppen. USAs president Joe Biden er allerede på plass i landet etter å ha vært i Ukraina. Han blir i Polen fram til i morgen.

Haalands Manchester City møter Leipzig

Erling Braut Haaland må klare seg uten sin faste partner Kevin de Bruyne i kveld. I Manchester Citys mesterligamøte med Leipzig er både han og Aymeric Laporte ute av spill.

Før kampen står Haaland med 32 mål på 31 kamper for City i alle turneringer siden overgangen fra Borussia Dortmund i fjor. Det er flere enn noen annen spiller i Europas fem beste ligaer.