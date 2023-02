Utvalgsleder møter kritikk for tette bånd til kraftbransjen

Sintef Energi har forsvart de omstridte utenlandskablene og har stått bak en analyse som konkluderte med at kablene bare ville øke den norske kraftprisen med noen øre, skriver Klassekampen.

NHO-foreningen Fornybar Norge, kraftprodusentenes interesseorganisasjon, eier 32,5 prosent av aksjene i Sintef Energi.

En av kritikerne er Atle Tranøy i Fellesforbundet.

– Det er vanskelig å se dette som noe annet enn et tydelig tegn på at regjeringen ikke ønsker en realitetsdiskusjon for systemet for prisfastsetting, sier Tranøy.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet avviser kritikken:

– Sintef Energi har unik kompetanse på det som er den fysiske kjernen i det norske kraftsystemet: vannkraften og vanndisponeringen. Dette er kunnskap som er helt grunnleggende for en vurdering av alternative prismodeller som utvalget skal gjennomføre, sier hun.

Strømprisutvalget skal legge fram sine konklusjoner 15. oktober.