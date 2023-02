Hudleger flykter fra det offentlige

Siden 2017 har ti overleger sluttet og gått over til private helseaktører. Ved nyttår forsvant 3,5 av 12 overlege-årsverk til Volvat, Aleris og Dr. Dropin, skriver Klassekampen.

– For pasienter med hudsykdommer i hovedstadsområdet har vi et todelt helsevesen, der mange skaffer seg helsehjelp via private tilbydere, sier Jan Cezary Sitek, overlege og seksjonsleder ved hudavdelingen til avisen.

På Rikshospitalets hudavdeling er det i dag 12 overleger og 12 leger i spesialisering. I tillegg har rundt 50 hudspesialister avtale med Helse sør-øst. Disse skal til sammen betjene en befolkning på 3 millioner innbyggere.

I Oslo og Akershus var det til sammenligning 34 hudleger i privat praksis da seksjonslederen ved hudavdelingen på Rikshospitalet gjorde en opptelling for et halvt år siden.

Til sammen er det i dag rundt 260 yrkesaktive hudleger i Norge.