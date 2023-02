Støre-regjeringen: 30 nye utvalg på halvannet år

Aller flest, nesten en tredel av utvalgene, er satt ned av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), melder NRK. Nå får regjeringen, og særlig helseministeren, kritikk fra Frp.

– Handlekraft vil jeg ikke kalle det, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK.

– Av og til er det fornuftig, men av og til er det et uttrykk for at man skyver ting foran seg, i stedet for å ta tak i problemene, sier Listhaug.

Helseminister Kjerkol avviser kritikken.

– Jeg setter ikke ned utvalg for moro skyld. Det er for å få til nødvendige endringer av helsetjenesten, sånn at både denne og kommende generasjoner får gode helsetjenester når de trenger det, sier hun.

Kjerkol sier de skal legge fram mange saker for Stortinget i 2023, og de må være godt utredet.