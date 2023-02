Kraftig lønnsvekst for flere toppledere – LO-lederen reagerer sterkt

– Det er umoralsk og provoserende, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK.

I Politisk Kvarter kommenterte hun tirsdag morgen ferske tall som viser at topplederne i oljebransjen økte lønnen sin med 21,3 prosent i fjor. Årsaken er i stor grad store bonusutbetalinger.

– Det er provoserende for alle de som har opplevd at det er vanskelig å komme seg gjennom hverdagen og betale regningene sine, enten det er mat eller strøm – å sitte og se på at enkelte drar av gårde med lønnstillegg i den størrelsen, sier Følsvik.

Kraftig lederlønnshopp

Bakgrunnen for uttalelsene er den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), som kom mandag.

Utvalget kommer med «fasiten» på hvor mye ulike yrkesgrupper hadde i lønnsvekst i fjor.

For lønnstakere samlet sett økte den gjennomsnittlige årslønnen med 4,4 prosent i fjor. Samtidig endte prisveksten på 5,8 prosent i 2022. Det betyr at kjøpekraften falt med 1 prosent etter skatt for gjennomsnittslønnen.

De aller fleste yrkesgrupper fikk reallønnsnedgang.

Men flere toppledere dro ifra – og hadde en sterkere lønnsutvikling enn den kraftige prisveksten.

– Gjennomsnittlig lønnsvekst eksklusive opsjons- og naturalytelser fra november 2021 til november 2022 var 6,9 prosent for administrerende direktører i privat sektor i alt, 9,6 prosent i industrien, og 4,4 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning, skriver TBU.

– Har forsynt seg kraftig

LO-lederen mener utviklingen er beklagelig.

– De som har lite, har fått det tøffest gjennom året som har gått. Og så er det noen som har forsynt seg med kraftig mye mer enn andre. Det er topplederne i de store selskapene våre og i finansnæringen, sier Følsvik.

LO-lederen varsler at hun kommer til å være tydelig om saken overfor NHO i årets lønnsoppgjør. Hun sier samtidig at spesielt kommunalt ansatte bør få høyere lønnsvekst enn andre i år, men vil foreløpig ikke peke på enkelte yrkesgrupper i kommunal sektor.

Tirsdag klokka 10 møtes LOs representantskap for å bestemme seg for sin forhandlingsposisjon og endelige krav til tariffoppgjøret i år.