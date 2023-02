Forsvarsminister Gram: – Skal være trygt å være i Forsvaret

Bakteppet er NRKs avsløringer av varslersakene i Forsvaret og utfordringer med seksuell trakassering.

Også tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige og Militært kvinnelig nettverk deltar på møtet, som ventes å vare til klokken 11.

– Det skal være trygt å være i Forsvaret, sier forsvarsministeren.

Ny sak i helgen

En nå 22 år gammel kvinne fortalte i helgen at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep i sin tid i førstegangstjenesten. Hun forteller at hun sa fra til sine sjefer i Hæren en rekke ganger, men at Forsvaret ikke tok tak i det som skjedde.

– De som har stått fram med sine historier, skal ha en stor takk, sa forsvarsministeren før møtet ble lukket for pressen.

Temaet for møtet er arbeidet som gjøres mot trakassering. Gram understreker samtidig at de fleste har det trygt i Forsvaret som ansatte og vernepliktige.

– Vår utfordring er at det ikke er godt nok at nesten alle har det bra. Når noen sier fra om uakseptabel atferd, skal det gripes fatt i og føre til konsekvenser, sier han.

– Kulturproblem

Saken som ble kjent i helgen, er en av flere, men forsvarssjef Eirik Kristoffersen har sagt til NRK at han mener dette dreier seg om et kulturproblem, ikke en ukultur. Han mener begrepet ukultur er for upresist.

– Jeg vil vite hva det her dreier seg om, hvilke avdelinger det er, og hva vi kan gjøre med problemet for å få løst det, sier Kristoffersen og fortsetter med å si at han ikke kan være bekjent av historiene som er blitt fortalt.

Både Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Frp-leder Sylvi Listhaug har bedt Gram om å svare Stortinget på hvordan regjeringen skal håndtere saken.