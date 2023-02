Kina dypt bekymret over Ukraina-konflikten

Kina er dypt bekymret over at konflikten i Ukraina eskaleres. Det er mulighet for at situasjonen kommer ut av kontroll, sa utenriksminister Qin Gang i en tale i natt norsk tid. Beijing skal denne uken legge fram et forslag der målet er å finne en politisk løsning på Ukraina-krisen.

– Samtidig oppfordrer vi visse land til å umiddelbart slutte med å helle bensin på bålet og til å slutte med å legge skylden på Kina, sa Qin, etter påstander fra USA om at Beijing kan komme til å sende våpen til Moskva. Påstanden er blitt avvist av Kina.

Belarus oppretter frivillig styrke

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko oppretter en ny frivillig forsvarsstyrke på 100.000-150.000 personer.

Forsvarsminister Viktor Khrenin sier at den kan bli enda større hvis det trengs. Det skal ideelt sett etableres slike paramilitære styrker i hver eneste landsby og by, uttaler han.

Disney dropper klassikere fra Andeby

To av den kjente tegneserieskaperens Don Rosas Onkel Skrue-tegneserier skal angivelig ha blitt stoppet fra all fremtidig republisering. Årsaken er at historiene ikke lenger passer med selskapets verdier. Dette gjelder også utgivelser i Norge, bekrefter den norske utgiveren Egmont overfor Nettavisen.

De pårørende etter Baneheia-saken har liten tro på sikre svar

Foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen tviler på at det kommer et svar de kan slå seg til ro med. Det sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til Fædrelandsvennen.

– Slik saken har vært håndtert av Oslo politidistrikt, er det nå lite håp om at det kan presenteres noen sikre svar, som de kan stole på eller slå seg til ro med, sier Brækhus.

Israelsk rettsreform ett skritt videre

Med 63 mot 47 stemmer sendte nasjonalforsamlingen i Israel i natt statsminister Benjamin Netanyahus forslag til rettsreform ett skritt videre. Avstemningen skjedde etter en åtte timer lang debatt. Forslaget skal gjennom ytterligere to avstemningsrunder før utfallet er klart.

Kritikerne mener at reformen vil føre til at domstolenes uavhengige rolle forvitrer, og at statsministeren samler mer makt i egne hender på bekostning av domstolene.

Lastebilsjåfør fløyet til sykehus etter kollisjon med gravemaskin

Klokka 03.45 fikk politiet melding om at en lastebil hadde kollidert med gravemaskin på E6 i Alta. Føreren av lastebilen ble fløyet til sykehus med redningshelikopter. Skadeomfanget er ukjent, men føreren var bevisst.