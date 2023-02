Ingvar Ambjørnsen ringte eget forlag etter sensuren av Roald Dahl-bøker

– Jeg er faktisk helt sjokkert. Jeg har jo holdt opp med sånne intervjugreier, men nå må jeg gjøre et unntak. For dette lukter svidd, sier Ingvar Ambjørnsen til VG.

Det er Cappelen Damm som har gitt ut bøkene til Ambjørnsen.

– Jeg har fått en muntlig forsikring om at det ikke vil skje forandringer av noe slag. Jeg vil nå også ha dette skriftlig, og har snakket med dem i dag, sier han.



Ambjørnsen sier han ser med skrekk og gru på at noen skulle endre språket i «Pelle og Proffen»-bøkene eller gjøre noe med tittelen på en av hans mest kjente romaner, «Hvite niggere».



Søndag ble det klart at det britiske forlaget Puffin endrer flere ord i Roald Dahls bøker. Bøkene renskes for krenkende språk, meldte The Guardian.

Ord som «tjukk» og «stygg» forsvinner. Flere av karakterene er blitt kjønnsnøytrale.

Det er Gyldendal som gir ut bøkene til norsk-britiske Dahl i Norge. Foreløpig er det uklart om endringene vil skje her, og per nå gjelder de kun i Storbritannia.

– Vi fikk i ettermiddag informasjon om at revisjonene som Roald Dahl Story Company og Puffin har jobbet med, er for det britiske markedet, skriver Gyldendal forlag i en pressemelding.