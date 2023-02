Regjeringen sender aggregater til Ukraina

Regjeringen har nå sendt aggregater til Ukraina fra Sivilforsvaret, for å bistå den kritiske situasjonen i det krigsherjede landet, melder regjeringen selv på sine hjemmesider.

Russiske missilangrep har gjort store skader på kritisk infrastruktur i Ukraina. Ti millioner ukrainere er, ifølge ukrainske myndigheter, uten strøm, vann eller oppvarming.

Landets energidepartement har anmodet om internasjonal humanitær bistand, i form av utstyr, til å gjenopprette landets kritiske energiinfrastruktur. Derfor sender nå Norge aggregater til Ukraina.

– Det er ingen tvil om at Ukraina står i en svært krevende humanitær situasjon. Jeg er glad for at vi nå har muligheten til å svare på dette spesifikke behovet for aggregater, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) ved Sivilforsvaret har elleve slike aggregater. Det ble vurdert at disse kan doneres til Ukraina, samtidig som den nasjonale beredskapen nasjonalt og lokalt i Norge forblir tilfredsstillende forklarer justis- og beredskapsministeren.