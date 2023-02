VG: Sjåfør siktet etter at barn ble påkjørt og døde på Høvik i Bærum fredag

Påtaleansvarlig Eric Lindset opplyser til VG at sjåføren er siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som krever at alle skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken.

Det var i 9.30-tiden fredag at politiet fikk melding om at et barn på under to år var påkjørt i et garasjeanlegg på Høvik i Bærum. Barnet ble erklært død på stedet.

Politiet opplyste samtidig at barnet og de som forårsaket ulykken, er i familie.

Lindset sier at politiet har fått et klarere bilde av hendelsesforløpet, men at de ønsker å få opplyst saken ytterligere.

– Det arbeides videre med å sikre tidskritiske bevis, samt pågår tekniske og medisinske undersøkelser. Det gjenstår også flere avhør, sier Lindset.

Se intervju med politiets innsatsleder i videovinduet under.