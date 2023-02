Snøskredfare på store deler av Vestlandet

Varsom.no har sendt ut oransje farevarsel for store deler av Vestlandet på grunn av væromslag.

Varselet gjelder for Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hallingdal, Hardanger, Vest-Telemark og Heiane.

Oransje farevarsel sendes ut når konsekvensene vil bli omfattende for mange mennesker. Flere steder har det regnet i løpet av natten. Det er fare for at snøoverflater har blitt våte og myke, og derfor kan skred bli utløst.

– Det kan også gå skred selv om det er varslet liten eller moderat fare, skriver Meteorologene på Twitter.