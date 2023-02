Kvinne krever 1,5 millioner i mobbeerstatning fra kommune

Overfor Stavanger Aftenblad beskriver kvinnen, som nå er i slutten av 20-årene, hvordan hun over tid ble utsatt for mobbing på grunnskolen, samt at hun også hevder at hun skal ha blitt utsatt for minst to seksuelle overgrep. Dette ble anmeldt av kommunen.

Saken ble henlagt, blant annet fordi guttene var under den kriminelle lavalder (15 år) og uansett ikke kunne forfølges strafferettslig.

Som følge av hendelsene skal jenta ha slitt med både selvskading og vært innlagt på ungdomspsykiatrisk avdeling i Stavanger. I dag er hun delvis ufør og har fått fastslått delvis varig medisinsk invaliditet.

Bernt Hodne, som er kvinnens advokat, mener kommunen ikke har ivaretatt hennes krav på et godt og trygt psykososialt miljø på skolen.

– De har ikke satt inn tiltak i hennes skolemiljø, slik de burde. Hun har blant annet søkt mye voksenkontakt i friminuttene, fordi hun ikke fikk innpass hos de andre elevene – et typisk tegn på at hun ikke har hatt det bra på skolen, sier Hodne.

På vegne av kvinnen vil han kreve vel 1,5 millioner kroner i erstatning når saken starter i Sør-Rogaland tingrett mandag.

Kommunalsjefen i den aktuelle kommunen avviser at det er gjort feil i saken som kan gi kvinnen rett til erstatning. Samtidig mener de at saken også er å anse som foreldet.