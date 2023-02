Nord-Korea med ny rakettest

Nord-Korea sendte i natt opp to kortdistanseraketter i det som er landets tredje store rakettest hittil i år. Samtidig advarer landet USA mot å øke tilstedeværelsen i regionen. Rakettene falt ned i havet utenfor Japans økonomiske sone.

Midlertidige boliger til Tyrkia

Nato sender rundt 1.000 konteinere som skal fungere som midlertidig husly for minst 4.000 mennesker etter jordskjelvet i Tyrkia. Nato er også med på å koordinere flyforsendelser av telt fra Pakistan til Tyrkia.

Rundt 225.000 boliger ble ødelagt eller påført store skader i jordskjelvene 6. februar, ifølge den tyrkiske regjeringen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sikter høyt før vårens lønnsoppgjør



LO-leder Peggy Hessen Følsvik varsler at organisasjonen vil be om et høyere tillegg enn på mange år når det skal forhandles om lønn denne våren. Lønnsforhandlingene mellom LO og NHO starter 27. mars.

Viktor Hovland på delt 20.-plass i Los Angeles

Etter en god avslutning på PGA-turneringen i Los Angeles endte nordmannen til slutt på en delt 20.-plass. Spanske Jon Rahm vant turneringens, mens legenden Tiger Woods måtte ta til takke med en delt 45.-plass.

Jordskred tar liv i Brasil

Minst 36 personer er døde i oversvømmelser og jordskred utløst av kraftig regn i den brasilianske delstaten São Paulo. I tillegg har 228 personer mistet boligene sine, mens 338 er blitt evakuert, uttalte delstatsmyndighetene i natt. Dødstallet kan fortsatt stige.

Fire av fem nordmenn frykter russisk sabotasje i Norge

En fersk meningsmåling viser at mange nordmenn er redde for at russerne vil utføre sabotasje her i Norge.

Prosjektet ser nærmere på Russland i møte med Norge og nordmenn. Resultatet viser at fire av fem nordmenn frykter russisk sabotasje i Norge, mens bare seks prosent av de spurte ikke frykter noe sabotasje fra russerne.