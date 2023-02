Brann på Sotra er slukket – flere biler skadd

– Brannen er slukket. Etterslukking pågår, skrev 110-sentralen på Twitter få minutter etter klokken 21 søndag kveld. Da hadde flere biler og en carport tatt fyr etter at en bilbrann spredte seg tidligere på kvelden.

Politiet fikk ved 20.30-tiden melding om en bil som sto i brann like ved et hus i Ågotnes. Brannen spredte seg til en garasje, og brannmannskapene fryktet en periode at brannen skulle spre seg til boliger i nærheten. Like før klokken 21 meldte 110-sentralen at de hadde kontroll på brannen og at det ikke var fare for spredning.

– Kun biler og carport som er skadd primært, skriver 110-sentralen.