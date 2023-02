– Her vil jeg bare legge meg helt flat. Dette var en sleivete og lite gjennomtenkt bemerkning, sagt i forbifarten. Jeg mener ikke at Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» er kolonialistisk, sier Högkvist i en skriftlig kommentar sendt til NTB.

Bakgrunnen for diskusjonen er et intervju i Aftenposten lørdag der Högkvist fortalte at flere kjente malerier settes i kjelleren i det nye Nasjonalmuseet. Et av dem er Christian Krohgs kjente maleri av Leiv Eiriksson som oppdager Amerika.

– Bildet er en romantisering av nordmenn som dro til Amerika. Det er et kolonialistisk bilde, sa Högkvist.

Maleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» fra 1893 er et av Krohgs mest kjente malerier. Foto: Christian Krohg

– Beklager

Uttalelsen har skapt til dels kraftige reaksjoner i sosiale medier.

– Jeg beklager at jeg har satt i gang en diskusjon om kansellering. Krohgs verk er ikke kansellert av Nasjonalmuseet, sier Högkvist søndag.

Maleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» fra 1893 er et av Krohgs mest kjente malerier og prydet tidligere trappehallen i det gamle Nasjonalmuseet. Det viser den norrøne oppdageren som regnes for å ha vært den første europeeren som oppdaget Nord-Amerika rundt år 1000.

Nasjonalmuseet mottok maleriet i gave fra the Leif Erikson Memorial Association i Chicago i 1900.

– Useriøs og overfladisk

Högkvist sier at de ønsket å vise både klassiske verk og verk som ikke, eller i liten grad, har blitt vist før i den nye samlingsutstillingen.

– Konklusjonen ble at vi ville vie plass til noe annet enn akkurat dette maleriet av Krohg til åpningen. Verket ble vist i Nasjonalgalleriets trappehall i flere år før flyttingen til nytt museum. At det er brakt ideologiske perspektiver inn i dette, tar jeg på min kappe og jeg beklager at dette har skapt forvirring i debatten, sier hun.

Högkvist har også beklaget ordbruken på sin Facebook-side.

– I saken uttaler jeg meg om Christian Krohgs «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» på en måte som jeg ser fremstår som useriøs og overfladisk, skriver hun.

– Helt absurd

En av dem som reagerte på uttalelsene, er leder Eivor Evenrud (Ap) i Oslo bystyres kultur- og utdanningsutvalg, skriver Vårt Oslo. Hun omtalte saken som absurd.

– Hva er greia med at alt fra fortiden skal leses inn i samtiden og få påklistret nye merkelapper, skriver Evenrud på sin Facebook-side.

– Hva er man redd for at publikum skal tenke? Tror man folk er så intellektuelt slappe at de selv ikke klarer å forstå at noe har endret seg på 130 år?