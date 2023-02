Nord-Korea: Rakettoppskyting var advarsel til USA og Sør-Korea



Nord-Korea skjøt lørdag opp en interkontinental ballistisk rakett (ICBM), angivelig på kort varsel. Testen er ment å være en advarsel til USA og Sør-Korea Nord-Koreas leder Kim Jong-un beordret den «plutselige oppskytingsøvelsen» klokka 8 lørdag, og en Hwasong-15-rakett – et våpen som landet først testet i 2017 – ble avfyrt fra Pyongyang samme ettermiddag, skriver det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Regimet i landet hyller testen, landets første på sju uker, og sier at den viser «den faktiske krigsevnen til ICBM-enhetene som er klare for mobile og kraftige motangrep». ifølge KCNA. Oppskytingen er «ekte bevis» på landets evne til å gjennomføre dødelige atommotangrep mot fiendtlige styrker», heter det videre.

Blinken sa til Wang at ballonghendelsen aldri må gjentas

USAs utenriksminister Antony Blinken har advart Kina om at hendelsen der en påstått kinesisk spionballong fløy over amerikansk territorium, aldri må gjentas. Blinken møtte lørdag kveld Kinas toppdiplomat Wang Yi i München, til de første samtalene på høyt nivå siden ballong-nedskytingen.

I samtalene advarte Blinken dessuten Wang om «følgene og konsekvensene dersom Kina gir materiell støtte til Russland», sier utenriksdepartementets talsperson Ned Price. Fra kinesisk hold heter det at Blinken fikk tydelig beskjed om at ballonghendelsen har gjort skade på forholdet mellom de to landene, skriver AFP.

Tyrkia ber boligeiere gi husrom til skjelvofre

Den tyrkiske regjeringen oppfordrer folk som eier eiendommer i landet, til å låne eller leie ut boliger til skjelvofre. Tusenvis er hjemløse etter skjelvene. Folk som ikke eier noen bolig, bes om å donere penger.

Eiere av tomme eller ubrukte leiligheter eller hus kan gjøre bostedet tilgjengelig enten gratis eller for en snill leiepris på en nettside som er etablert for formålet, sa visepresident Fuat Oktay til kringkasteren TRT lørdag. Skjelvene som rammet Tyrkia og Syria 6. februar, førte til massive ødeleggelser og er beskrevet som den verste naturkatastrofen i Europa på 100 år. Over 46.000 mennesker er så langt bekreftet omkommet.

Flere drept i israelsk rakettangrep i Syria



Flere er drept i et israelsk angrep sentralt i Syrias hovedstad Damaskus. Ifølge observatørgruppa SOHR er det snakk om hele 15 personer. Angrepet rammet det tettbefolkede nabolaget Kafar Souseh og også anlegg tilhørende iranske militser og Hizbollah i utkanten av Damaskus, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Observatørgruppa skriver at angrepet var rettet mot en iransk skole, og at en boligblokk ble ødelagt. Det statlige nyhetsbyrået Sana siterer en kilde i militæret på at fem mennesker er drept, blant dem en soldat. I tillegg er 15 sivile såret, og flere boligblokker ødelagt, skriver Sana.

Eksplosjonsfaren over på Singsås

Politiet har skutt hull på en gassflaske som befant seg i et nedbrent næringsbygg på Singsås i Midtre Gauldal i Trøndelag. Eksplosjonsfaren er dermed over og de rundt 30 evakuerte kan flytte hjem.

Næringsbygget er totalt nedbrent og brannmannskapene er fortsatt på stedet for å drive etterslukking. Ingen personer ble skadd i brannen.