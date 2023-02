Politiet i Nordland opplyser at de rykket ut til et slagsmål på en privat adresse i Mosjøen lørdag kveld.

Politiet opplyser at det var uoversiktlig da de kom fram, men at det fremstår som at åtte personer var involvert i bråket.

– To personer er lettere skadd etter kutt med kniv. En person er pågrepet, skriver politiet på Twitter.

Politiet opplyser at de vil etterforske hendelsen.