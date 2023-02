– Ny vurdering mandag klokken 10, opplyser Vegvesenet på sine nettsider.

På riksvei 7 over Hardangervidda er det stengt for mindre kjøretøy, mens det er kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn. I tillegg er det kolonnekjøring på fylkesvei 50 Hemsedal.

Ifølge Vegtrafikksentralen Vest er følgende fjelloverganger åpne lørdag kveld: riksvei 13 Vikafjell, E134 Haukelifjell og fylkesvei 50 Aurland-Hol.