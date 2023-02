Staten vil ha mer energisparing i norske hjem

Enova har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å «styrke innsatsen for økt energieffektivisering», skriver NRK.

Enova, som ble opprettet av Stortinget i 2001 for å bidra til mer effektiv energibruk, skal innen utgangen av mars svare på hvordan de best kan følge opp instruksen.

Samtidig varsler olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at regjeringen vil legge fram en handlingsplan for å legge til rette for en raskere realisering av lønnsomme energitiltak.

– På sikt vil dette bidra til en bedre kraftsituasjon, sier Aasland.

Handlingsplanen skal være klar innen statsbudsjettet for 2024.