Mann siktet for grov narkotikavirksomhet

Ifølge TV 2 ble mannen pågrepet hjemme etter at han nylig kom tilbake til Norge etter et lengre utenlandsopphold.

– Han nekter straffskyld, sier 32-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

TV-kanalen skriver at mannen ble løslatt fra Gjøvik fengsel i februar for to år siden, etter at han ble frifunnet for alvorlige anklager. Nå har Kripos siktet ham for minst ett tilfelle av grov narkotikaovertredelse – som skal ha funnet sted kort tid etter løslatelsen i 2021.

Det skal være snakk om en betydelig mengde narkotika, men TV 2 kjenner ikke mengden eller type stoff.

I juni 2020 ble 32-åringen, som TV 2 skriver har tilknytning til gjengmiljøet i Oslo, dømt til sju års fengsel i Oslo tingrett. Lagmannsretten frifant mannen for deler av tiltalen og reduserte straffen til to år og åtte måneders fengsel.