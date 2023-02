Retten, som var delt i et flertall på fem og et mindretall på to, mente at jentas forklaring var riktig – og la vekt på forklaringen til helsesøster, kontaktlærer og barnets mor, skriver NRK.

Jenta var 15 år da den straffbare handlingen fant sted. Mannen må også betale jenta 150.000 kroner i erstatning til stedatteren.