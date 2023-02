De pårørende er varslet om funnet og blir ivaretatt, opplyser Øst politidistrikt på Twitter.

En 14 år gammel gutt ble meldt savnet onsdag morgen etter at han hadde gått hjemmefra tirsdag kveld for å gå en liten tur. Det er ikke mistanke om at han vært utsatt for noe kriminelt.

Siden da har mannskaper fra frivillige organisasjoner, Heimevernet og Sivilforsvaret deltatt i søket. Det er også brukt helikopter, droner og luftputefartøy.