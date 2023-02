Fugleinfluensa påvist på måke i Drammen

Drammen kommune skriver på sin nettside at fugleinfluensa smitter svært sjelden til mennesker og andre dyr.

Kommunen legger til at alle som for eksempel har høner i hagen, må følge Mattilsynets restriksjoner.

Restriksjonene ble innført for en stund siden i en rekke kommuner på Østlandet, inkludert Drammen kommune, for å forebygge spredning av fugleinfluensa og såkalt Newcastlesyke. Restriksjonene gjelder for alle som har dyrehold med fugl, som for eksempel duer, høner eller kommersielt dyrehold med fugl.

Drammens Tidende omtalte saken først.

Det er også innført restriksjoner i åtte kommuner i Rogaland for å forebygge spredning av fugleinfluensa.