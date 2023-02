Meldinger om konkurrerende bud på Manchester United

Sjeik Jassim Bin Hamad Al-Thani har lagt inn bud for å kjøpe den engelske storklubben Manchester United. Også Sir Jim Ratcliffes Ineos skal ha lagt inn et bud.

Al-Thani er sønn av Qatars tidligere statsminister Hamad bin Jassim al-Thani og leder i Qatar Islamic Bank (QIB), der statlige investeringsselskapet Qatar Investment Authority (QIA) er største aksjonær med rundt 17 prosent eierskap, ifølge Forbes. Budet er for 100 prosent av eierskapet i klubben. Overtakelsen vil være finansiert av sjeik Jassims private midler, hevder konsortiet.

Fredag kveld meldte også flere medier, blant dem Sky Sports og The Athletic at Sir Jim Ratcliff og kjemikalieselskapet Ineos, der Ratcliff er hovedaksjonær og administrerende direktør, har formalisert interessen og lagt inn et bud.

Stormen Otto har stengt veier og hindret fly og ferger

Det er ikke meldt om store skader i forbindelse med det voldsomme uværet Otto. Stormen og de kraftige vindkastene har ført til store forsinkelser i luftfarten, og flere flygninger har blitt kansellert.

Også fergeavganger er blitt innstilt eller utsatt, både lokale ferger og ferger til utlandet, og det er meldt om trær som har blåst over veien, ras og mye nedbør. Noen store ulykker eller skader på eiendom eller personer er det ikke meldt om. De fleste fjellovergangene i Sør-Norge er stengt, men på morgenkvisten er E134 Haukelifjell åpen, mens det er kolonnekjøring over RV52 Hemsedal.

Russland, Kina og Sør-Afrika med felles marineøvelse

Russland, Kina og Sør-Afrika innledet en ti dager lang felles marineøvelse fredag utenfor den sørafrikanske østkysten. Øvelsen skal styrke landenes forhold.

Operasjonen Mosi, som betyr «røyk» på det lokale tswana-språket, sammenfaller med årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina 24. februar. Øvelsen finner sted utenfor Durban og vil «styrke det allerede blomstrende forholdet mellom Sør-Afrika, Russland og Kina», heter i en kunngjøring fra det sørafrikanske forsvaret. Den blir møtt med kritikk av vestlige diplomater og hjemlig opposisjon.

Zuccarello scoret i Wild-seier



Mats Zuccarello (35) scoret i ordinær tid og bommet i straffesparkkonkurransen da Minnesota Wild slo Dallas Stars hjemme i Saint Paul fredag. Zuccarello scoret kampens første mål i power play drøyt seks og et halvt minutt ut i tredje periode. Rundt fire minutter senere utlignet Jamie Benn for gjestene, og flere mål ble det ikke før tiden var ute. Heller ikke i overtiden ble det mål, og lagene måtte dermed ut i straffesparkkonkurranse.

Nordmannen var først ut, men forsøket ble reddet. Wild havnet dermed bakpå da Jason Robertson fulgte opp med å sette Stars' første straffe. Heldigvis for Zuccarello scoret lagkameratene Frederick Gaudreau og Boldy lagets tredje og fjerde straffer, og til slutt stakk hjemmelaget av med seieren.

Ukraina ber om omstridte klasevåpen og fosforbomber



Ukraina ber sine vestlige allierte om klasevåpen og fosforbomber. Russland bruker slike hver dag, sier den ukrainske regjeringen.

Kubrakov, som er Ukrainas infrastrukturminister, deltar på den store sikkerhetskonferansen i München, der USA og flere andre av landets allierte er representert. Ifølge Kubrakov bruker Russland slike våpen hver dag.

– Hvorfor kan ikke vi bruke dem? Det er vårt nasjonale territorium, sier han. Kubrakov sier han forstår at det kan bli vanskelig å få fatt i slike våpen på grunn av konvensjoner, men sa at disse våpnene kan hjelpe ukrainerne med å stå imot russiske angrep.

USA stanser leting etter objekter de skjøt ned over Alaska og Michigan

USA har gitt opp letingen etter de uidentifiserte flygende objektene de skjøt ned over Alaska og Lake Huran i Michigan, melder New York Times. Amerikanske myndigheter har forsøkt å ta seg til avsidesliggende områder i Alaska og i Lake Huron for å lete etter de to objektene, men en tjenesteperson opplyser til avisa at forholdene er for vanskelig til at man kan finne dem igjen.

De tre objektene ble alle skutt ned etter at amerikanske jagerfly 4. februar skjøt ned en kinesisk ballong utenfor South Carolina. USA sier det dreier seg om en spionballong, mens Kina hevder det er en værballong på avveie. Letingen etter restene av den kinesiske ballongen ble avsluttet fredag.