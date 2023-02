Fire tatt av ras i Måsøy i Finnmark

Politiet i Finnmark skriver på Twitter natt til lørdag at de fikk beskjed om raset klokken 23.15 fredag kveld.

Det dreier seg om et vann/sørpe-ras som gikk over fylkesvei 889 sør for Bakfjorden i Måsøy kommune.

– En hjullaster, en personbil og en steamer med totalt fire personer ble tatt av raset. Alle fire ble berget ut av raset før redningsmannskaper kom til stedet, skriver politiet.

To av dem ble tatt hånd om av helsepersonell, men ingen skal ha fått alvorlige skader.