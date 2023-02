Ekstraordinær båndtvang innføres i deler av Oslo kommune

Båndtvangen gjelder til og med 15. mars, men om forholdene tilsier det, vil kommunen oppheve forskriften tidligere, opplyser Oslo kommune.

De siste ukene har det vært uvanlig mange tilfeller av at løse hunder har jaget rådyr i Oslo. I noen tilfeller har rådyrene blitt drept av hundene, mens i andre tilfeller har rådyrene blitt så hardt skadd at de har blitt avlivet av Bymiljøetatens fallviltmannskap.

Kommunen skriver at det nå er svært vanskelige isforhold i terrenget i deler av kommunen, og at snø- og isforholdene gjennom vinteren trolig har gjort at dyrene er uvanlig sårbare fysiologisk sett. Det er særlig rådyr som er sårbare for løse hunder om vinteren, men også for elg kan løse hunder være et problem.

Båndtvangen gjelder følgende steder:

* Grini- og Sørkedalsveien fra grensen mot Bærum til kryss med Viggo Hansteens vei/Ring 3 på Smestad.

* Ring 3 fra Smestad til Sinsenkrysset.

* RV4/Trondheimsveien fra Sinsenkrysset til avkjøring Fossumveien ved Romsås.

* Fossumveien til kryss mot Østre Aker vei ved Stovner kirke.

* Østre Aker vei østover til kryss mot E6.

* E6 til Alnabru, der jernbanelinjen krysser over E6.

* Jernbanelinjen fra E6 ved Alnabru til E6 ved Bryn stasjon.

* E6 via Ryenkrysset sørover til kommunegrensen ved Åsland.

* Det er båndtvang i Grønliåsen ved Bjørndal/Prinsdal. Avgrensingen følger Markagrensen.